السلطات الايطالية تنتظر وصول 280 مهاجراً إلى صقلية باليرمو/ايطاليا في 12 مارس / بنا / قالت مصادر أمنية إيطالية إن ميناء أوغوستا في سيراكوزا (جنوب شرق صقلية) ينتظر وصول سفينة تحمل على متنها 280 مهاجراً انقذوا خلال الأيام الأخيرة في قناة صقلية.



ونقلت وكالة الانباء الايطالية " آكي " عن جمعية الإنقاذ في البحر المتوسط ، الإيطالية الفرنسية الألمانية، التي تعمل بالشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود، أن سفينتها (أكواريس) تحمل مجموعة مهاجرين قادمين من 22 دولة مختلفة .



وخلصت الجمعية الأوروبية الى القول إنه كان من المقرر في البداية أن ترسوّ (أكواريس) في ميناء بوتسالّو، إلا أنه تم تغيير الوجهة، لإنتظار الميناء المذكور سفينة لمنظمة (پروأكتيڤا أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية .





ع ذ



بنا 1546 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/03/12 - 50 : 06 PM