سمو محافظ الجنوبية : توجيهات سمو رئيس الوزراء تعتبر بداية لانطلاق مشروعات كبيرة في المحافظة المنامة في 12 مارس / بنا / أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن تشرفه وفخره باللقاء التاريخي الذي حظيت به المحافظة مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وما اثمر عنه من توجيهات كريمة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإسراع في الانتهاء مما هو قائم في المحافظة الجنوبية والذي يعكس حرص واهتمام سموه بحياة المواطنين وتحسين مستوى وجوده الخدمات المقدمة لهم.



وقال سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة أن المحافظة تبنت المبادرة في تقديم حزمة من المشاريع الخدمية التي تصب في صالح ومنفعة المواطنين والأهالي ومن شأنها احداث نقله تنموية شامله في مختلف مناطق المحافظة وعلى جميع الأصعدة والتي جاءت بعد عده زيارات ميدانية ولقاءات متواصلة ومباشره مع الأهالي لرصد احتياجاتهم والاخذ بمتابعة تنفيذها على ارض الواقع بالتنسيق مع الجهات المعنية.



واكد سمو محافظ الجنوبية انه بعد العرض على سمو رئيس الوزراء الموقر وأخذ أمره الكريم تبنت مبادرة وضع اللبنة الأولى لخرائط ارض المركز الصحي بالتعاون مع وزارة الأشغال والبلديات وشؤون التخطيط العمراني ووزارة الصحة ليخدم مناطق جو وعسكر والدور خاصة بعد سنوات من التأخير في تطوير العيادة الحالية والتي لا تخدم احتياجات ولا تلبي تطلعات الأهالي خاصة مع توسع المنطقة عمرانياً وشمولها في مدينة خليفه التي تضم مشاريع اسكانية كبيره قادمة يجب ان تلبي وتتوافق مع احتياجات قاطنيها من خدمات ومرافق صحية مشيراً سموه الى ان المحافظة لا تقبل بتجدد التعطيل في هذا المشروع وستظل على متابعه مستمرة الى ان يتم تنفيذه على ارض الواقع .



واشار سمو محافظ الجنوبية الى قرب جاهزية المراحل الاخيرة من مشروع مركز غسيل الكلى في منطقة الحنينية الامر الذي سيساهم في تحقيق جانب صحي مهم وملح لأهالي المحافظة الجنوبية.



وبين سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال اللقاء كانت واضحة وصريحة في عدم تأخير مصالح المواطنين والاستفادة من المشاريع الخدمية مشيراً الى ان تطوير سوق الرفاع المركزي جرت عليه سنوات من التعطيل في تطويره بعد عده مناشدات ومطالبات من قبل الأهالي لتصحيح وضعه بالشكل الذي يتماشى مع الغاية الخدمية المرجوة منه لأهالي المحافظة..مؤكدا سموه بأن تكليف سمو رئيس الوزراء لوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الإسراع في تنفيذ تطوير يأتي ترجمة لحرص سمو رئيس الوزراء الموقر في توفير مقومات الحياة المعيشية للمواطنين خاصة بجوانب الامن الغذائي .



واعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية على ضرورة بدء مراحل التطوير لمنتزه عين الحنينية وفق ما يتماشى مع الأهمية التاريخية للعين وكذلك ابراز المورثات التي تزخر بها المنطقة لتكون مقصداً بارزاً للترفيه الهادف ومصدر جذب للسياح يمكن من خلاله التعريف بالهوية العربية البحرينية الاصلية التي تزخر بها المحافظة الجنوبية ومدينة الرفاع خاصة .



كما أوضح سمو محافظ المحافظة الجنوبية الى ان اللقاء استعرض جوانب اجتماعية عديدة تناولت مشاريع اجتماعية بالغة الاهمية تخدم وينتفع بها الأهالي وتساهم في زيادة الترابط والتكاتف الاجتماعي عبر الصالات والقاعات المتعددة الاستخدامات في منطقتي الزلاق والدور. واكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أهمية الملاعب والمنشئات الرياضية في احتواء الشباب واستغلال أوقات فراغهم الاستغلال الامثل بما يعود عليهم وعلى صحتهم بالنفع والفائدة مشيراً سموه الى المحافظة لم تغفل عرض احتياجات تلك الفئه الهامه من المجتمع في اللقاء التاريخي مع سمو رئيس الوزراء الموقر والذي تشرفت فيه ايضاً بمباركة سموه على اعاده تخطيط ملعب عسكر بالشكل الذي يمكن استخدامه كمرافق وانشطه متعددة الاستخدامات تخدم عموم أهالي مدينة خليفة، كذلك على الجانب الاخر تم عرض مشروع مركز شباب الزلاق النموذجي الذي اخذ حيزاً من مراحل التنفيذ والذي من شانه تحقيق الاستفادة المثلى والغالية المنشودة لخدمة شباب المنطقة ليكون ملتقى رياضي ثقافي جامع.



واكد سمو الشيخ خليفة بن علي أل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن اعتزاز وفخره العميق في تبني وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لمبادرة المحافظة الجنوبية لمشروع ابراز المعالم والصروح التاريخية والأثرية خاصة توثيق تاريخ الاسرة الحاكمة في مدينة الرفاع والتي تعود لمئات السنين ،داعياً سموه بالوقت نفسه الجهات المعنية الى ضرورة الالتفات والاهتمام بمدينة الرفاع وان تنال نصيبها التاريخي العظيم الذي تحتله وجعل مدينة الرفاع أولوية في تطوير والارتقاء بما تزخر به من شواهد ومكتسبات تاريخيه ، مشيراً سموه الى ان المحافظة تصر في تبني المبادرات للحفاظ على التاريخ العريق لمدينة الرفاع والمحافظة الجنوبية بشكل عام، مشيراً سموه الى المبادرة السباقة التي تعمل عليها المحافظة الجنوبية والتي ستحدث نقلة نوعيه ضخمة ذات ابعاد ايجابية كبيرة والمتمثل في مشروع تطوير حديقة البوكوارة الى مركز ثقافي يخلد جزء تاريخي مهم من تاريخ البحرين الحديث.



وثمن سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة احتضان المحافظة الجنوبية لأول مدرسة نموذجيه شامله للبنات تضم مختلف المراحل وتحتوي على أحدث وسائل التكنولوجيا التعليمية الحديثة والتي من المقدر إتمام جاهزيتها في الفترة القليلة القادمة حيث ستشكل صرح تعليمي نموذجي فريد من نوعه ينفذ لأول مرة على مستوى مملكة البحرين في المحافظة الجنوبية.





أ.أ/س.ي



بنا 1531 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/03/12 - 40 : 06 PM