محافظ الجنوبية يشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء بتنفيذ 14 مشروعا بالمحافظة المنامة في 12 مارس/ بنا / رفع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية باسمه ونيابة عن كافة أهالي المحافظة الجنوبية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تفضل سموه بإصدار توجيهاته الكريمة خلال جلسة مجلس الوزراء لتنفيذ 14 مشروعاً تنموياً وخدمياً وسياحياً بالمحافظة والتي جاءت ثمرة من ثمار اللقاء التاريخي الذي تشرفت به المحافظة الجنوبية لعرض حزمة من المشاريع الخدمية على سمو رئيس الوزراء الموقر.

وقال سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة تبنت مبادرة تقديم حزمة متميزة من المشاريع الخدمية في خطوة سباقة على صعيد المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة التي شملت مختلف القطاعات والتي جاءت بعد عدة زيارات ميدانية ولقاءات متواصلة ومباشرة مع الأهالي لبلورة احتياجاتهم وتطلعاتهم إلى واقع ملموس بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأعرب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية عن فخرة واعتزازه في متابعة تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الى جانب مواصلة المحافظة في تبني رصد احتياجات الأهالي في مختلف مناطق المحافظة مؤكداً سموه بأن تلك الخطوات والمبادرات تشكل بداية انطلاقة لمشاريع ونهضة تنموية واسعة تشهدها المحافظة الجنوبية في كافة المجالات.





ح ب/س.ي



بنا 1453 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/03/12 - 27 : 06 PM