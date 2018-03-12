وفد صحي يزور الجامعة الأردنية للإطلاع على تطبيق "البحوث السريرية" في مجال الخلايا الجذعية عمان في 12 مارس / بنا / قام وفد طبي بحريني برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة بزيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، للإطلاع على تجربة الجامعة الأردنية في إجراء البحوث السريرية في مجال العلاج بالخلايا الجذعية.

وضم الوفد كلا من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة وأعضاء فريق العمل المكلف من المجلس الأعلى للصحة بدراسة تنظيم اجراء أبحاث الخلايا الجذعية مكون من ورئيس جامعة الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا - مملكة البحرين الدكتور سمير العتوم, ورئيس وحدة الأبحاث السريرية ورئيس وحدة الأبحاث بالهيئة الدكتورة أزهار نصيب، ونائب رئيس لجنة الأبحاث السريرية ومدير مركز الأبحاث السريرية بجامعة الخليج العربي الدكتور عادل مذكور، وممثلين عن جامعة الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا – مملكة البحرين الدكتور دافيندر ساندو والدكتور مايكل كوغي.



وعقد الوفد البحريني اجتماعاً مع رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة وذلك لبحث سبل التعاون في وضع النظم اللازمة لإجراء أبحاث الخلايا الجذعية السريرية. ونقل الوفد رغبته في الإطلاع على التجربة الأردنية في العلاج بالخلايا الجذعية والنظم واللوائح والاستراتيجيات الخاصة بأبحاث الخلايا الجذعية سعيا إلى إنشاء مشروع مماثل في البحرين.



وأعرب د.محافظة خلال اللقاء عن استعداد الجامعة لمد جسور التعاون مع الهيئة, لافتا إلى أن الجامعة ممثلة بمركز العلاج بالخلايا الجذعية قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال، مبيناً أن الجامعة بدأت الأبحاث المتعلقة باستخدام الخلايا الجذعية منذ عام 2008 وقبل إنشاء المركز الذي افتتحه العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني رسمياً في 2016.



وعقب اللقاء جال الوفد في مركز العلاج بالخلايا واجتمع بمديره الدكتور عبدالله العبادي وعدد من المسؤولين فيه وعرض العبادي خلال اللقاء لمراحل تأسيس المركز وتبعيته قانونياً وإدارياً للجامعة الأردنية، معرجا على قانون تنظيم العمل بالخلايا الجذعية لسنة 2014 وتعليمات تنظيم العلاج بالخلايا الجذعية لسنة 2016.



ويضم المركز 50 باحثاً منهم تسعة يحملون درجة الدكتوراه يعملون في عدد من المشاريع البحثية أبرزها مشروع لعلاج تآكل غضروف الركبة باستخدام مشتق "آكتي بليت" الذي أفضى إلى نتائج إيجابية ومن المتوقع أن يصبح المشتق بمتناول المرضى في الفترة القريبة القادمة، بحسب القائمين على المشروع.



وأشار العبادي إلى وجود لجنة معتمدة من قبل المؤسسة الأردنية العامة للغذاء والدواء تضم عدداً من ذوي الخبرة والإختصاص؛ تعمل على مراجعة البحوث والدراسات التي يجريها المركز"، مقدماً شرحا عن صلاحياتها ومسؤولياتها.



وعبر الوفد عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال, مبدين اعجابهم بما أنجزه المركز وما وصلت إله والجامعة من مكانة مرموقة، آملين استمرار الزيارات بين الطرفين وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.



يذكر أن المجلس الأعلى للصحة قد شكل فريق عمل برئاسة عضو المجلس الدكتور سمير العتوم يتولى مهمة رفع مقترح لتنظيم إجراء البحوث السريرية الخاصة بالخلايا الجذعية وذلك لضمان صحة إجراءات البحوث وسلامة المرضى وضمان الخروج بنتائج تنعكس على تطوير القطاع الطبي في مجال الخلايا الجذعية.



أ.أ/س.ي



بنا 1449 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/12 - 19 : 06 PM