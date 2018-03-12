عاهل الاردن يجري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني حول اخر المستجدات القضية الفلسطينية عمان في 12 مارس /بنا/ أجرى عاهل الاردن جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الاردنية عمان اليوم الاثنين مباحثات ركزت على آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام.

وتم التأكيد، خلال المباحثات، على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حيال التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والقدس، حيث شدد ملك الاردن على وقوف بلاده بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.



كما أكد استمرار الأردن في بذل الجهود، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، لإعادة إحياء عملية السلام وإطلاق مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقال ملك الاردن أن التوصل إلى السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وجدد رفض المملكة للسياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية والاعتداءات المتكررة على المقدسات في القدس، مؤكدا أن الأردن، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.



وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود الذي يبذلها الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



س.ي



بنا 1411 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/12 - 47 : 05 PM