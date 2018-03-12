نصف مليون قتيل حصيلة ضحايا الحرب في سوريا منذ اندلاعها قبل اكثر من سبعة اعوام بيروت في 12 مارس / بنا / أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 511 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من سبعة أعوام.



وقال المرصد إنه يعرف هوية أكثر من 350 ألفاً ممن قتلوا، أما باقي الحالات فقد علم بمقتلهم، لكنه لا يعرف أسماءهم.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله إن من بين القتلى 106390 مدنياً.



وفي ما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، أحصى المرصد مقتل نحو 122 ألف عنصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية.



في المقابل، قتل أكثر من 62 ألفاً من مقاتلي الفصائل المعارضة وقوات سوريا الديموقراطية التي تشكل الوحدات الكردية أبرز مكوناتها وخاضت معارك عنيفة ضد تنظيم داعش.



كما قتل 63360 من مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) و"داعش"، إضافة إلى مقاتلين أجانب من مجموعات متطرفة أخرى.



هذا وتتواصل المعارك العنيفة في مناطق عدة، بينها الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، و عفرين قرب الحدود التركية.



وأحدث النزاع منذ اندلاعه دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.





ع ذ



بنا 1405 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/03/12 - 13 : 05 PM