وزيرة التعليم العالي في عمان تبحث تعزيز العلاقات مع ايرلندا مسقط في 12 مارس /بنا/ التقت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي في مسقط اليوم ماري ميتشل أوكونور وزيرة الدولة للتعليم العالي بإيرلندا.



وجرى خلال اللقاء بحث عدد من قضايا التعليم العالي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين على المستويين التعليمي والبحثي.



وأكدت البوسعيدية أهمية هذا اللقاء ودوره في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين السلطنة وجمهورية ايرلندا.



واستعرضت تطور قطاع التعليم العالي في السلطنة والاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع التعليم كحجر أساس لبناء الإنسان والذي هو جوهر الخطط التنموية في

البلاد.



الجدير بالذكر بأن عدد الطلاب العمانيين المبتعثين إلى ايرلندا ارتفع في السنوات الأخيرة إلى 485 طالبا في المرحلة الجامعية الأولى في تخصصات الطب وتقنية المعلومات

والعلوم الصحية والإدارة وغيرها من التخصصات .





س.ي



بنا 1354 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/03/12 - 05 : 05 PM