انطلاق فعاليات معرض البحرين للوساطة العقارية تحت رعاية وزير الأشغال والبلديات الأربعاء المقبل وتوقع استقطاب 6000 زائر المنامة في 12 مارس / بنا / تحت رعاية سعادة المهندس عصام عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تنطلق فعاليات معرض البحرين للوساطة العقارية خلال الفترة 14-15 مارس الجاري في قاعة البحرين للمؤتمرات في فندق كراون بلازا بمشاركة أكثر من 20 شركة عقارية.

وصرح السيد صالح فقيهي نائب رئيس جمعية البحرين العقارية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في فندق كراون بلازا للإعلان عن تفاصيل المعرض، بأن الحدث سيضم مختلف العقارات الجاهزة والمتاحة في السوق البحريني بأسعار ومقاييس تلبي احتياجات الجميع في مكان واحد، مما يسهل عملية التعامل مع العروض من العقارات، حيث يخدم المعرض شريحة مهمة من المستثمرين في الاقتصاد الوطني، والمنتفعين من الخدمات السكنية وحديثي الزواج، إضافة الى الكثير من المستثمرين الخليجيين.



وأوضح فقيهي ان المعرض يوفر فرصة الالتقاء بمسوقي العقارات والسماسرة المعروفين الى جانب مقدمي الخدمات المساندة التي يحتاجها أي مالك عقار، معربا عن امله في ان يستقطب المعرض الذي ينظم لأول مرة في مملكة البحرين على الآلاف من الزوار من داخل وخارج البحرين خلال يومين من عمره، مشيرا الى ان المعرض يهدف الى تعزيز ثقافة العقار في مملكة البحرين وتمكين جيل جديد من البحرينيين المؤهلين لقيادة وتطوير القطاع العقاري، إضافة الى تطوير العاملين والخدمات في قطاع الاستثمار والوساطة العقارية، الى جانب دعوة جميع الجهات المعنية بتطوير وتنمية القطاع العقاري من عقاريين ومزودي خدمات مساندة تحت سقف واحد.



بدورها، توقعت السيدة أسيل المهندس الأمين العام لمعرض البحرين للوساطة العقارية والرئيس التنفيذي لشركة "إكسبريشنز" ان ينجح المعرض في جذب اكثر من 6 آلاف زائر من داخل وخارج البحرين وبخاصة من الشقيقة السعودية.



وبينت المهندس ان فكرة المعرض تبلورت قبل 3 سنوات في الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين قفزات كبيرة في مجال التطوير العقاري تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 والتي تدعم الاستثمار في القطاعات غير النفطية.



وأشارت الى ان المعرض يأتي في هذا التوقيت بالذات لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية والتجارية المعروضة، وليكون بمثابة منصة سنوية لالتقاء البائع والمشتري تحت سقف واحد، وقالت ان المعرض يحظى باهتمام بالغ ودعم مميز بدءاً من وزير الاشغال وشؤون البلديات والتطوير العمراني، والذي اكد بدوره أهمية الفعاليات العقارية وقدم مساندته الكاملة لهذا المعرض.



من جانبه أكد السيد محمد محمود مدير التسويق في شركة "هاوس مي" ان رعاية الشركة لهذا المعرض تأتي من منطلق ايمان الشركة بأهمية تنمية وتطوير القطاع العقاري ومساندة كل الجهود المبذولة في القطاع الخاص للارتقاء بمستوى صناعة العقار في مختلف محافظات ومناطق المملكة.



وأوضح محمود ان المعرض يوفر منصة ضرورية لدعم الاستثمار في القطاع العقاري، وتحفيز البحرينيين لبدء مشاريع في المجال العقاري وامتهان هذه المهنة المميزة في خضم النمو الاقتصادي في المملكة.



أ.أ/ع ع



بنا 1347 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/12 - 31 : 05 PM