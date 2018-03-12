افتتاح الملتقى المروري الخامس في جامعة البحرين المنامة في 12 مارس/ بنا /افتتح اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب المفتش العام بوزارة الداخلية والدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين اليوم الملتقى المروري الخامس بجامعة البحرين والذي تضمن معارض للصور والسيارات القديمة ومعرض للإدارات المشاركة بالإضافة إلى كيفية إنقاذ المصابين في حوادث مرورية عند انحشارهم داخل المركبات ، وهو ما قام به فريق من الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأوضح الدكتور أسامة الجودر عميد شئون الطلبة بجامعة البحرين ، أن هناك حاجة ملحة ، وراء عقد الملتقى المروري بشكل سنوي ، إيمانا من الجامعة بسلامة الإنسان وضرورة أن تكون الرسالة التوعوية بدعم من المؤسسات التعليمية، في ظل تزايد حوادث الطرق والتي تشكل أبرز مشكلات المجتمعات الحديثة ، منوها إلى ضرورة تطوير العلاقة في الجانب التوعوي باعتبار أن سلوك السائقين داخل الحرم الجامعي يشكل انعكاسا على الطريق.



وأعلن المقدم أسامة محمد بحر مدير إدارة الثقافة المرورية خلال الملتقى عن مسابقات لطلبة جامعة البحرين ، موضحا أن الفكرة الرئيسية من إشراك جامعة البحرين أنها شريك مساهم في إثراء النتائج وتدعيم المصلحة العامة بإسهامات شبابية في هذا المجال ، مشيرا إلى أن الجائزة التي حصدتها الإدارة العامة للمرور العام الماضي عن "أفضل فيلم توعوي" على مستوى الوطن العربي، كانت من أعمال طلبة جامعة البحرين.



ح ب/س.ي



بنا 1347 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/12 - 55 : 04 PM