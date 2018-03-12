انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التعاون العسكرية البحرينية الأردنية المشتركة العليا‎ المنامة في 12 مارس / بنا / عقدت صباح اليوم الأثنين أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون العسكرية البحرينية الأردنية المشتركة العليا، وترأس الجانب البحريني فيها سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان كما ترأس الجانب الأردني سعادة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية الشقيقة، وذلك بمبنى نادي ضباط قوة دفاع البحرين.



وألقى سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في بداية الاجتماع كلمة رحب فيها برئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني والوفد المرافق له معرباً عن تقدير قوة دفاع البحرين لما وصلت إليه علاقات التعاون والتنسيق العسكري المشترك القائم بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تطوراً متزايداً في مختلف المجالات.



بعدها استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي تهدف إلى تدعيم التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، إضافة إلى بحث ومناقشة عدد من الموضوعات العسكرية المشتركة بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع التوقيع على محضر اجتماع اللجنة المشتركة.



وأقام سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان مأدبة غداء بنادي ضباط قوة دفاع البحرين تكريماً لسعادة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية الشقيقة، والوفد المرافق.



أ.أ/س.ي



بنا 1344 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/12 - 48 : 04 PM