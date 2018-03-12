سمو رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد المنامة في 12 مارس / بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

هنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة الملك حمد - اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم وأشاد المجلس بدور هذه الجائزة وما تحمله من اسم غال في تعزيز أهداف اليونسكو في توظيف تكنولوجيا الاتصال للارتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته.



بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تنفيذ 14 مشروعاً تنموياً وخدمياً وسياحياً بالمحافظة الجنوبية ، وكلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة 11 مشروعاً تنموياً في المحافظة الجنوبية ، فيما وجه سموه بالإسراع في الانتهاء من 3 مشاريع جاري تنفيذها حالياً بالمحافظة الجنوبية ، وتشمل هذه المشاريع مدرسة نموذجية شاملة للبنات تضم المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ومركز شبابي في الزلاق ومشروع تطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى ، إلى جانب دراسة إنشاء مركز صحي جديد يخدم أهالي مدينة خليفة وتطوير سوق الرفاع ومتنزه عين الحنينية وتطوير شارع 96 وتطوير ملعب عسكر لاستخدامه لمرافق وأنشطة متعددة ومشروع تركيب الكاميرات الأمنية في سوق الرفاع وتطوير حديقة البوكوارة وإنشاء مجلس لأهالي الدور.



بعدها نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية معرض ومؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر للعلوم الجيولوجية (جيو 2018) والذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وافتتحه بالنيابة عن سموه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبما تميز به من حسن إعدادٍ وتنظيمٍ وإقبالٍ متزايدٍ للمشاركة فيه من قبل الشركات النفطية العالمية والمختصين بالعلوم الجيولوجية.



إلى ذلك فقد هنأ مجلس الوزراء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤكداً المجلس دعم الحكومة ومساندتها للقطاعين التجاري والصناعي اللذين تمثلهما غرفة تجارة وصناعة البحرين وبما تضطلع به هذه الغرفة من دور في دعم توجهات الحكومة في مسيرة التنمية الاقتصادية ، فيما أحاط سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس بتقرير بشأن هذه الانتخابات .



ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة على بعض أنواع العلاج الذي قد يساء استخدامه لأغراض يجرمها القانون وكلف سموه وزارة الصحة بذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.



بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اتخاذ التدابير الاحترازية وتشديد الرقابة للحيولة دون وصول مرض انفلونزا الطيور إلى البلاد من بعض المناطق التي تم الإعلان عن اكتشاف المرض فيها ، وكلف سموه الأجهزة المختصة بذلك.



بعدها أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى المملكة المتحدة لدورها على صعيد توثيق وتمتين العلاقات العربية البريطانية وبما أظهرته المباحثات الثنائية من قوة في الموقف البريطاني الداعم للمملكة العربية السعودية وبما تجلى في الحفاوة والترحيب البريطاني بهذه الزيارة على المستويين الحكومي والشعبي ما يعكس المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً.



بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء في ضوء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية، ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز هيكلة التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار كما سيسهم مشروع القانون في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي ، ويسهم مشروع القانون أيضاً في مساعدة الشركات حال إفلاسها لتصحيح أوضاعها وضمان حقوق جميع الأطراف .



ثانياً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية ، ويفوض وزير المالية وفق مشروع القانون في الاكتتاب باسم مملكة البحرين في رأس مال هذا البنك بينما يخصص مصرف البحرين المركزي كمؤسسة إيداع لهذا الاكتتاب في مملكة البحرين .



ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على التصديق على البروتوكول الثالث لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية .



رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين ويشمل ذلك إضافة آلية للتسجيل الإلكتروني للأسهم لتبسيط الإجراءات وتعديل صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالشواغر واجتماعات مجلس الإدارة وتحديد المسئوليات ، وذلك من خلال المذكرة التي قدمها بهذا الخصوص سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بهذا الخصوص .



خامساً: حرصاً على تطوير جودة الخدمات الصحية في القطاع الصحي الحكومي والخاص وتعزيز التنافسية والرقابة والشفافية بما يكفل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي ، فقد بحث مجلس الوزراء تشكيل لجنتين على المستوى الوطني تضم ممثلين من القطاع الصحي الحكومي والخاص الأولى هي اللجنة العليا للجودة والمعايير الإكلينيكية لتكون كجهة استشارية فنية لتحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها والثانية هي اللجنة العليا للتدريب الطبي وذلك بهدف بناء القدرات وتنمية الكوادر الطبية ، وقد قرر المجلس إحالة المذكرة التي قدمتها سعادة وزيرة الصحة في هذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للدراسة.



سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والذي عرضه سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .



سابعاً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب بشأن تجمع المياه في اللوزي وفحص العمالة الوافدة ، ووافق المجلس على رد الحكومة بشأنهما على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية .



وفي بند التقارير الوزارية ، فقد اطلع المجلس على تقريرين من معالي وزير الداخلية بشأن المشاركة في كل من الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر ، واجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني في أبوظبي اللذين عقدا مؤخراً . كما اطلع المجلس على تقرير من معالي وزير الخارجية بشأن نتائج الدورة 149 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في القاهرة مؤخراً.



ح ب/ع ع



بنا 1309 جمت 12/03/2018













عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2018/03/12 - 53 : 04 PM