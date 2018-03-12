سمو رئيس الوزراء يبحث مع سمو ولي العهد جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي المنامة في 12 مارس / بنا / استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية، حيث بحث سموهما جملة من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء أكد سموهما على الدور الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة، مشددين سموهما على حرص الحكومة بترجمة ذلك من خلال مد يد التعاون والتنسيق مع الدول التي تشاطر مملكة البحرين توجهاتها التنموية وتلك الهادفة الى إشاعة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تُدرك دقة وتحديات المرحلة وما تتطلبه من تنسيق إقليمي ودولي، لذا تحرص على تكثيف الجهود التنسيقية وآفاق التعاون مع مختلف الدول من أجل أمن واستقرار المنطقة ودولها.



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بنا 1308 جمت 12/03/2018













عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/03/12 - 53 : 04 PM