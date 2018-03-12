الهلال الأحمر البحريني يشارك في مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية دبي في 12 مارس / بنا / شاركت جمعية الهلال الأحمر البحريني في "مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية" الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "الاستدامة في العمل الإغاثي: وضع الاستراتيجيات والمنهجيات والموارد المثلى لمواجهة التحديات الإنسانية العالمية في السنوات المقبلة".



وقال الأمين العام للهلال الأحمر البحريني الدكتور فوزي عبد الله أمين إن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي بهدف إبراز إسهامات مملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وضمن مساعي الهلال الأحمر البحريني في تعزيز الشراكات مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات المعنية بمخاطبة احتياجات المتضررين من الأزمات والكوارث.



وأشار أمين إلى أن الهلال الأحمر البحريني سعى من خلال هذه المشاركة إلى المضي قدما في بناء إمكانيات كوادره من خلال الاطلاع على تجارب المنظمات والجهات الإغاثية المشاركة في المؤتمر، وإدماجهم في الدورات التدريبية التفاعلية التي جرى تنظيمها، واطلاعهم على أحدث التوجهات والتطورات في مجال تقديم المساعدات الإغاثية حول العالم.



وأكد في هذا السياق أهمية المؤتمر في تبادل المعرفة وعرض التطورات الجديدة وتقديم فرص التواصل بين قادة الفكر المحليين، والإقليميين، والعالميين في قطاع الإغاثة الإنسانية والتطوير، إضافة إلى أنه يمثل فرصة مناسبة للاطلاع على الأجنحة المشاركة والتعرف على أنشطة وجهود مجموعة من الهيئات ومنظمات المساعدات الإنسانية المحلية والعالمية المشاركة في الحدث.



ونوه أمين بأهمية الموضوعات التي ناقشها مؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتنمية هذا العام والمتعلقة باستدامة العمل الإغاثي، والمنهجيات المبتكرة للإغاثة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، وموضوع الإغاثة والموارد اللازمة "مدى توفرها ومدى توقعها وتحديد الأولويات"، إضافة إلى أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.



يشار إلى أن هذا الفعالية تشكل المكان المثالي في قطاع المساعدات الإنسانية، للتواصل بين الأفراد وتعزيز الشراكات، والبحث عن الجهات المانحة، والتعرف على قصص النجاح من المنظمات الإنسانية الأخرى.



وتوفر الفعالية منصة فريدة لتأسيس قنوات توريد جديدة في مجال التجارة، والتصدير، والتصنيع، وأغذية الطوارئ، ومواد الصيدلة، والمساكن والإيواء، والطاقة الشمسية، والنقل، والتعليم.



أ.أ/ع ع



بنا 1234 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/12 - 58 : 03 PM