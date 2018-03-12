خلال ترأسه اجتماع إدارة السلمانية.. الدكتور العوضي يبحث مجموعة من ملفات الخدمات الصحية المنامة في 12 مارس / بنا / ترأس الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد للمستشفيات اجتماع إدارة مجمع السلمانية الطبي الأسبوعي، وذلك بهدف متابعة مجريات سير العمل والاطمئنان على استمرارية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لجميع المرضى، دون أي معوقات أو تحديات.

وبحث الدكتور العوضي خلال الاجتماع مجموعة من الملفات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية وتطويرها، ومنها متابعة احتياجات الأقسام من المعدات الطبية، واستعراض مستجدات تطبيق نظام برنامج (I-saha) في كل من عيادة العظام والجراحة وعيادة طب الأطفال، وآلية سير العمل في عيادة الأذن والأنف والحنجرة، إلى جانب مناقشة تطوير جودة خدمة الانترنت وتقويتها بالمجمع الطبي بالتعاون مع شركات الاتصال في مملكة البحرين، ومشروع التطبيب عن بُعد.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة بقسم أمراض وزراعة الكلى، والتأكيد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات ذات الجودة لجميع المرضى، كما تم بحث إمكانية التعاون والتنسيق بين مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الكلى.



وحول مركز الحنينية للكلى، فقد تم بحث احتياجات المركز، من القوة البشرية، والأجهزة الطبية، والأثاث وغيرها من المستلزمات.



وبحث الوكيل المساعد وإدارة السلمانية في ختام الاجتماع مجموعة من شكاوى وملاحظات المرضى، حيث وجه بضرورة متابعة هذه الشكاوى، والعمل على سرعة حلها والتخفيف من معاناتهم.



ن.ف/ع ع



بنا 1150 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/12 - 23 : 03 PM