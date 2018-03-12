Monday   12 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
قتلى جراء تحطم طائرة ركاب بنغالية في العاصمة النيبالية كاتماندو
2018/03/12 - 27 : 01 PM

كاتماندو في 12 مارس/ بنا / تحطمت طائرة تابعة لشركة "يو.إس. بانجلا" البنغالية اليوم الاثنين وعلى متنها 67 راكبا في مطار تريبوفان الدولي في كاتماندو.
وذكرت مصادر اعلامية ان عمال الانقاذ انتشلوا جثثا متفحمة من حطام طائرة بنغلادش المنكوبة، من دون ان تتحدث عن وجود ناجين.

ونقلت المصادر عن المتحدثة باسم المطار أن حريقا اندلع بالطائرة، القادمة من دكا، بعدما انحرفت عن المدرج خلال الهبوط وانجرفت إلى ملعب لكرة القدم بجوار المطار.

و.ش

بنا 1023 جمت 12/03/2018


عدد القراءات : 9         اخر تحديث : 2018/03/12 - 27 : 01 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English