قتلى جراء تحطم طائرة ركاب بنغالية في العاصمة النيبالية كاتماندو

كاتماندو في 12 مارس/ بنا / تحطمت طائرة تابعة لشركة "يو.إس. بانجلا" البنغالية اليوم الاثنين وعلى متنها 67 راكبا في مطار تريبوفان الدولي في كاتماندو.

وذكرت مصادر اعلامية ان عمال الانقاذ انتشلوا جثثا متفحمة من حطام طائرة بنغلادش المنكوبة، من دون ان تتحدث عن وجود ناجين.



ونقلت المصادر عن المتحدثة باسم المطار أن حريقا اندلع بالطائرة، القادمة من دكا، بعدما انحرفت عن المدرج خلال الهبوط وانجرفت إلى ملعب لكرة القدم بجوار المطار.



و.ش



بنا 1023 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/12 - 27 : 01 PM