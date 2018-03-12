تركيا تعلن مقتل 3347 عنصرا من الاكراد و"داعش" منذ بدء عملية غصن الزيتون

انقرة في 12 مارس/ بنا / أعلن القوات المسلحة التركية عن تصفية 3347 عنصرا من حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية و"داعش" منذ بدء عملية غصن الزيتون في سوريا.



وقال القيادة التركية في بيان اليوم الاثنين قتل 3347 عنصرا من المنظمات الإرهابية منذ بدء عملية غصن الزيتون في عفرين، ولا تزال العملية مستمرة بشكل ناجح".



وكان القيادة التركية قد أعلنت في 20 يناير الماضي عن بداية عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف الوحدات الكردية.









و.ش



بنا 1007 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/12 - 23 : 01 PM