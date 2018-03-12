46% نسبة الإنجاز في مشروع المرحلة الثانية من خط البديع الصحي‎ المنامة في 12 مارس/ بنا / اعلنت وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الخط الرئيسي لتصريف مياه الصرف الصحي لغرب البديع بالمحافظة الشمالية بلغ 46%.



وأوضحت المهندسة نزهة عبدالله أبوهندي مدير إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بالوزارة أن المشروع يشتمل على تمديد خط رئيسي بطول 2.5 كم لخدمة المشاريع الإسكانية الواقعة في المجمعات 550/552/553/555/557، وبناء محطتين ضخ جديدتين وإزالة 10 محطات ضخ ورفع موجودة مسبقاً، كما يتضمن إنشاء شارعي 57-53 واستبدال 1.9 كم من الانابيب القديمة بأخرى جديدة، مشيرةً الى انه يستخدم في هذا المشروع تقنيات حديثة للحفر العميق عبر الأنفاق مما يسهل الحركة المرورية ويقلل من مستوى الإزعاج للقاطنين والمارين في المنطقة.



ويأتي المشروع في إطار الخدمة الشاملة التي تقوم بها الوزارة لتطوير مرافق الصرف الصحي في المملكة تماشياً مع التطور العمراني الجاري ورفع مستوى الخدمة بالمستوى الفني المطلوب ضمن الأولويات الوطنية بغرض تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك المشاريع بما يضمن توفير بيئة آمنة وصحية.



وقد ارسيت مناقصة المشروع من مجلس المناقصات والمزايدات على شركة مقاولات الدور للحفريات والبناء بقيمة 2,507,672 (مليونان وخمسمائة وسبعة ألف وستمائة واثنان وسبعون) ديناراً.



ل.ب/خ.س



بنا 0953 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/12 - 59 : 12 PM