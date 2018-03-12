لجنة مدارس المملكة المنتسبة لليونسكو تقيم مشروعات 80 مدرسة المنامة في 12 مارس/ بنا / بدأت لجنة مدارس مملكة البحرين المنتسبة لليونسكو بوزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتورة لبنى صليبيخ الأمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، تنفيذ الزيارات الميدانية التقييمية لـثمانين مدرسة حكومية وخاصة منتسبة لليونسكو، وذلك لمتابعة وتقييم ما نفذته المدارس من خطط تشغيلية في إطار محور (التربية على التنمية المستدامة - تغير المناخ)، مع تقديم الدعم والمشورة اللازمين.



وأشادت صليبيخ بما تزخر به مدارس المملكة من مشروعات ومبادرات رائدة لتحقيق أهداف وأولويات هذه الشبكة العالمية من المدارس، والتي تتطابق مع توجهات وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز جودة التعليم، والتربية على التنمية المستدامة، وترسيخ المواطنة البيئية لدى الطلبة، مشيرةً إلى أن الانتماء إلى هذه الشبكة يقوم على مبدأ الأخذ والعطاء، بحيث تستفيد جميع المدارس من تبادل الخبرات والتجارب التربوية المتميزة.



من جانبهم، أكد مديرو ومديرات المدارس المنتسبة لليونسكو أهمية هذا المشروع باعتباره نافذة جديدة من نوافذ تطوير التربية والتعليم، من خلال مساهمته في إثراء ممارسات الطلبة اليومية بقواعد معرفية ومهارات علمية وقيم جديدة، بما يسهم في الارتقاء بالمسيرة التربوية والتعليمية، مشيدين بمتابعة ودعم لجنة المدارس المنتسبة لليونسكو.





ل.ب/خ.س



بنا 0945 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/03/12 - 52 : 12 PM