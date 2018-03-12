المستشار الحمر يستقبل القنصل الفخري للاتحاد السويسري المنامة في 12 مارس / بنا/ استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام بمكتبه في قصر القضيبية اليوم سعادة السيد همبرت فنسنت بويمي "Humbert Vincent Buemi" القنصل الفخري للاتحاد السويسري لدى المملكة.



ورحب السيد الحمر بالقنصل السويسري، مؤكداً عمق وعراقة علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور وتقدم على كافة المستويات.





كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات الإعلامية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.





ن.ف/خ.س



بنا 0943 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/12 - 50 : 12 PM