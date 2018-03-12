التربية : التسجيل مستمر في مسابقة المهارات الوطنية الرابعة المنامة في 12 مارس/ بنا / أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استمرار التسجيل للمشاركة في مسابقة مهارات البحرين الوطنية في نسختها الرابعة، والمزمع إقامتها في أبريل المقبل، وذلك للشباب البحريني في الفئة العمرية من 16-21 سنة، عبر ملئ استمارة التسجيل بموقع مهارات البحرين الإلكتروني www.skillsbahrain.com.



ويتنافس المشاركون في المسابقة ضمن 29 مهارة متنوعة وهي: التمديدات الكهربائية، الدهان والديكور ، التبريد والتكييف، تقنية تصميم الأزياء، تقنية التصميم الجرافيكي، صياغة الحلي والمجوهرات، إعداد واجهات المحلات التجارية، تنسيق الزهور، إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، حلول برمجيات تقنية معلومات الشركات، توصيل كابلات شبكات المعلومات، تقنية الإعلام المطبوع، تصميم مواقع الإنترنت، الإلكترونيات الصناعية، الرسم الهندسي، فريق التحدي/التصنيع، الروبوتات المتحركة، اللحام، المخبوزات، التجميل، الطهي، تصفيف الشعر، الرعاية والصحة الاجتماعية، الحلويات والسكاكر، خدمات المطاعم، صيانة محركات الطائرات، سمكرة السيارات، تقنية السيارات، صباغة السيارات.



ويأتي تنظيم هذه المسابقة في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم الفني والمهني بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، وبعد المشاركة الإيجابية لمملكة البحرين في المسابقة العالمية للمهارات في نسختها الأخيرة في مدينة أبوظبي ، حيث حصدت إحدى المشاركات البحرينيات ميدالية المتسابق المتميز.



ن.ف/خ.س



بنا 0940 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/12 - 47 : 12 PM