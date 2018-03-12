"التربية" تدعو الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج الاطلاع على الجامعات المعتمدة المنامة في 12 مارس/ بنا / أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلبة الراغبين في الدراسة الجامعية خارج المملكة، وأولياء أمورهم بضرورة مراعاة الضوابط والمعايير الخاصة بالالتحاق بالبرامج والمؤسسات التعليمية الواردة في القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية والقرارات الوزارية ذات العلاقة.



ودعت الوزارة الطلبة الى إلى التحقق من توصيات اللجنة الوطنية بالبرامج والمؤسسات التعليمية التي يرغبون في الالتحاق بها، وذلك تفادياً لحصول الطلبة على مؤهلات علمية لا تتوافق مع معايير اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية نتيجة لعدم إلمامهم وأولياء أمورهم الإلمام الكافي بالقوانين والقواعد المنظمة للدراسة في الخارج، مما يجعلهم فريسة مؤسسات تعليمية وهمية أو غير جادة لا تهدف إلا للربح المادي دون مراعاة المستوى العلمي أو المعايير الأكاديمية المتعارف عليها من حيث الإشراف العلمي والتدريب، مما يقلل من جودة المخرجات ويتسبب في تكدس الخريجين في التخصصات التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل.



واوضحت ايضا أن بإمكان الطلبة الاطلاع على قوائم الجامعات والبرامج الأكاديمية الموصى بالدراسة فيها من خلال أحد الوسائل الثلاث التالية: عبر بوابة الحكومة الإلكترونية http://Bahrain.bh أو http://Bahrain.bh/RUa أو بتقديم طلب للاستشارة في حال عدم وجود البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية من ضمن القوائم المتاحة على الخدمة، أو بالاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي لقسم معادلة الشهادات الأجنبية للاستفسار والحصول على المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية والمعتمدة.



واشادت وزارة التربية بمستوى الوعي الذي وصل إليه عدد كبير من الطلبة وأولياء الأمور في الالتزام بما يصدر عنها من توجيهات وضوابط في هذا الشأن، وإذ تتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة، فإنها توجه الطلبة الملتحقين بالدراسة حالياً في برامج أكاديمية ومؤسسات تعليمية خارج المملكة بضرورة مراجعة بوابة الحكومة الإلكترونية أو الملحقيات الثقافية في الخارج للتواصل والاطلاع على المستجدات واستيفاء المستندات والمرفقات المطلوبة للمعادلة عند عودتهم لأرض الوطن، وذلك ليتسنى إنجاز معاملاتهم في أقصر وقت ممكن.





ن.ف/و.ش



بنا 0922 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/12 - 46 : 12 PM