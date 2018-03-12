مقتل 7 مدنيين في هجوم صاروخي استهدف سيارتهم شرق أفغانستان

كابول في 12 مارس/ بنا / لقي سبعة مدنيين مصرعهم بينهم سيدتان وثلاثة أطفال عقب أن أصاب صاروخ، سيارتهم بإقليم نانجارهار بشرق أفغانستان.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار إن أحد مقاتلي طالبان حاول توقيف السيارة في منطقة باتي كوت مساء أمس الأحد، حيث كان على متنها ركاب في طريقهم من قرية لأخرى لحضور مراسم جنازة.



وأضاف أنه عندما رفضت السيارة التوقف، أطلق مسلحون أخرون الصاروخ عليها، مما أسفر عن مقتل مدنيين بالإضافة إلى المقاتل الذي حاول توقيف السيارة.

ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تنفيذ مقاتلي الحركة للهجوم لوكالة الأنباء الألمانية، متهما نظيم "داعش" بالهجوم.



ويشار إلى أن مسلحي طالبان عادة ما يقيمون نقاط تفتيش لاغتيال أعضاء الحكومة الأفغانية والمنظمات الدولية في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.

وبحسب التقرير السنوي الأممي حول الخسائر المدنية الذي صدر في منتصف شباط/فبراير الماضي، فان 3438 شخصا قتلوا وأصيب 7015 آخرين العام الماضي في أفغانستان.







و.ش



بنا 0903 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/12 - 08 : 12 PM