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النعيمي يبحث مع ممثلي عدد من الجامعات الفرنسية امكانيات التعاون
2018/03/12 - 25 : 11 AM
باريس في 12 مارس/ بنا / نظمت جامعة EPITA- PARIS بالتعاون مع كل من جامعة نورموندي وجامعة روان وجامعة دانماركية، ندوة بمناسبة زيارة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي لها، قدم خلالها المسئولون بهذه الجامعات عروضاً حول أبرز ما تقدمه تلك الجامعات من برامج أكاديمية في التخصصات العلمية والتكنولوجية، وذلك في إطار بحث إمكانية التعاون مع هذه الجامعات.
كما قدم الوزير عرضاً موجزاً عن جهود مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين لتطوير التعليم كمياً ونوعياً، والتعريف بالنظم والتشريعات التي تحكم عمل الجامعات، بما في ذلك آليات وقواعد استضافة البرامج الأكاديمية من الجامعات الخارجية، مؤكداً حرص مجلس التعليم العالي على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتعاون مع الجامعات العريقة والاهتمام بنوعية البرامج الأكاديمية المقدمة والالتزام بالقرارات واللوائح.



ل.ب/خ.س

بنا 0822 جمت 12/03/2018


عدد القراءات : 66         اخر تحديث : 2018/03/12 - 38 : 11 AM
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