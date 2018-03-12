الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة وصيادين في غزة

القدس في 12 مارس /بنا/ شنت أجهزة أمن الاحتلال المختلفة، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في القدس والخليل وقلقيلية طالت عشرات الفلسطينيين وكذلك الصيادين في قطاع غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، ان الاعتقالات في القدس شملت 10 فلسطينيين من بلدة العيسوية ومن ضاحية السلام المجاورة لمخيم شعفاط. وأفادت الوكالة أن عمليات الاعتقال صاحبتها حملات دهم واسعة للمنازل ، أدت إلى تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات، وبثّ الخوف والهلع خاصة بين الأطفال.



وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، ستة شبان فلسطينيين، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مبالغ مالية. كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات السموع ويطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فجرا ، 7 فلسطينيين من مدينة قلقيلية بعد عمليات دهم لمنازلهم.



واعتقلت زوارق بحرية الاحتلال، صباح اليوم، عشرة صيادين قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة وصادرت مراكبهم.



كما اطلقت زوارق بحرية الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر رفح، وقامت بنقل المعتقلين إلى ميناء أسدود القريب من غزة.

وتتعمد بحرية الاحتلال يوميا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة باعتقالهم وإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم وحتى إعطاب شباك صيدهم.





خ.س



بنا 0757 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/12 - 02 : 11 AM