الشرطة البريطانية تحقق في رسائل تستهدف المسلمين

لندن في 12 مارس /بنا/ بدأت أجهزة الأمن البريطانية تحقيقا في رسائل مجهولة المصدر تحمل عنوان "يوم عقاب المسلمين"، تم إرسالها إلى منازل في عدة مدن بالمملكة ، وتدعو للاعتداء على المسلمين يوم 3 أبريل المقبل.

وقالت صحيفة ديلي ميل نقلا عن الشرق الاوسط، إن مواطنين في العاصمة لندن وفي مقاطعتي ميدلاندز الغربية، ويوركشاير، أبلغوا عن تلقيهم تلك الرسائل المروعة.

وقالت أماندا دريسكول المتحدثة باسم شرطة اسكوتلانديارد لصحيفة الشرق الأوسط إنهم بدأوا بالفعل في التحقيق في مصدر تلك الخطابات. وأن اسكوتلانديارد لا تتسامح مع أي نوع من خطابات الكراهية.

وأكدت أن رسالة تلقاها شخصا عبر تطبيق الواتس اب هي قيد التحقيق، مضيفة :"لن نتسامح أو نتهاون مع أي شكل من أشكال جرائم الكراهية". فيما طالبت أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة حال تلقيهم أي نوع من هذه الرسائل.







خ.س



بنا 0659 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/12 - 03 : 10 AM