البنتاغون يعبر عن خيبة امل بعد عرض بوتين لقدرات روسيا العسكرية واشنطن في 12 مارس /بنا/ قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس انه لا يرى تغيرا في القدرة العسكرية الروسية، تعليقا على اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته للجمعية الاتحادية نية بلاده تقليص التوتر في العلاقات مع حلف الناتو.

ونقل المركز الصحفي للبنتاغون عن ماتيس: "ان الجزء الثالث من رسالة بوتين أثار خيبة أمل، لأن السلاح الذي عرضه بوتين، يتم إنتاجه حاليا وهو لا يغير توازن القوى".

واضاف ماتيس :"إنني لم أر أي تغيرات في القدرة العسكرية الروسية، وكل الأنظمة الحديثة التي تحدث عنها بوتين ستكون جاهزة بعد عدة سنوات".



وكان الرئيس بوتين عرض أثناء رسالته الموجهة إلى الجمعية الاتحادية في الاول مارس أحدث أنواع الأسلحة الروسية التي لا مثيل لها في العالم، وبينها منظومة "سارمات" الصاروخية والسفن المسيرة ومجموعة "كينغال" الصاروخية وأسلحة الليزر وأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.



وبعد هذه الرسالة توجهت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرس إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بنداء لبدء حوار مع موسكو من أجل تحديث معاهدة ستارت ورفع مستوى الشفافية في مجال إنتاج الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.





خ.س



بنا 0545 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/03/12 - 51 : 08 AM