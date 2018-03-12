تواصل القصف المدمر على الغوطة وعشرات القتلى تحت الانقاض الغوطة في 12 مارس /بنا/ يواصل النظام السوري شن غاراته الجوية والقاء براميل متفجرة على الجزء المحاصر من الغوطة الشرقية التي تشهد منذ ثلاثة اسابيع حملة عسكرية دموية خلفت عشرات الجثث تحت الانقاض.

ووثق المرصد السوري امس مقتل 23 مدنيا بينهم 8 اطفال في القصف على عدد من مناطق الغوطة الشرقية. ومساءً تركز القصف على حرستا التي استُهدفت بـ18 غارة.



ولا تزال جثث أكثر من 60 مدنياً عالقة تحت انقاض الابنية المدمرة في مسرابا وحمورية وسقبا، وفق ما نقل المرصد عن عائلات ضحايا وشهود عيان.



وواصلت قوات النظام بدعم روسي امس تقدمها في الغوطة الشرقية وسيطرت على بلدة مديرا التي تتوسط الاجزاء الثلاثة، وفق المرصد الذي اشار الى اشتباكات دارت في محيطها كما على جبهات اخرى بوتيرة اقل.



وكان جيش النظام السوري عزل السبت دوما، ابرز مدن الغوطة الشرقية بعدما تمكن من تقسيم المنطقة الى اجزاء ثلاثة: دوما ومحيطها شمالا، حرستا غربا، وبقية المدن والبلدات التي تمتد من الوسط الى الجنوب.



ومنذ بدء الحملة العسكرية في 18 فبراير ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الى نحو 1139 مدنيا بينهم 240 طفلا.











خ.س



بنا 0514 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/12 - 19 : 08 AM