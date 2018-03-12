مطالعات الصحف في البحرين

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2018/03/12 - 57 : 07 AM
المنامة في 12 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:
/اهتمام إعلامي كبير بحديث جلالة الملك إلى صحيفة الأهرام.
/سمو رئيس الوزراء يثمن دور السعودية كعمق وسند للبحرين.
/سمو رئيس الوزراء يهنئ سمير ناس بحصوله على أعلى الأصوات في انتخابات الغرفة.
/سمو رئيس الوزراء: حرص حكومي على دعم المرأة البحرينية وتمكينها.
سمو الشيخ ناصر بن حمد يطلق برنامج "استجابة".
/نائب رئيس مجلس الوزراء يرعى منتدى «أثر الروبوتات في التوظيف».
/وزير الداخلية والسفير الأمريكي يستعرضان العلاقات الثنائية.
/محافظ العاصمة يطلع على آلية تطبيق برنامج مكافحة العنف في المدارس.
/(باس) تجدد عقد تموين مستشفى الملك حمد بالوجبات الغذائية.
/العاهل الأردني يتسلم أوراق أحمد الرويعي سفيرا لمملكة البحرين لدى الأردن.
/وكيل العمل يتفقد سير تقديم الخدمات بمركز الرفاع الاجتماعي.
/«الشورى» يوافق على النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.
/افتتاح منتدى دور المرأة العربية في الحياة الاقتصادية.
/«الأشغال»: إنجاز 75 % من مشروع تطوير شارع الشيخ عبدالله.
/أكاديمي بحريني يفوز بجائزة فينوس الطبية للعام ٢٠١٨.
/السعودية تنشئ دوائر متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد.
/سفير أمريكا باليمن: لا تهاون مع مساعي إيران لفرض هيمنتها في اليمن.
/البرلمان الصيني يكرس بقاء شي جين بينغ في الرئاسة مدى الحياة.
/مصدر أمني عراقي: 11 ألف مفقود في الموصل.
/آثار لغاز الأعصاب بحانة ومطعم بريطانيين ارتادهما الجاسوس الروسي المزدوج.
/«إيكونوميست»: التقارب السعـودي العراقي يـــــؤرق إيـــران وتسعـــى إلى عـــرقلتـــه.
/11 قتيلا بتحطم طائرة تركية قادمة من الامارات.
و.ش
بنا 0453 جمت 12/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/12 - 57 : 07 AM