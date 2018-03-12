مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 12 مارس/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:

/اهتمام إعلامي كبير بحديث جلالة الملك إلى صحيفة الأهرام.

/سمو رئيس الوزراء يثمن دور السعودية كعمق وسند للبحرين.

/سمو رئيس الوزراء يهنئ سمير ناس بحصوله على أعلى الأصوات في انتخابات الغرفة.

/سمو رئيس الوزراء: حرص حكومي على دعم المرأة البحرينية وتمكينها.

سمو الشيخ ناصر بن حمد يطلق برنامج "استجابة".

/نائب رئيس مجلس الوزراء يرعى منتدى «أثر الروبوتات في التوظيف».

/وزير الداخلية والسفير الأمريكي يستعرضان العلاقات الثنائية.

/محافظ العاصمة يطلع على آلية تطبيق برنامج مكافحة العنف في المدارس.

/(باس) تجدد عقد تموين مستشفى الملك حمد بالوجبات الغذائية.

/العاهل الأردني يتسلم أوراق أحمد الرويعي سفيرا لمملكة البحرين لدى الأردن.

/وكيل العمل يتفقد سير تقديم الخدمات بمركز الرفاع الاجتماعي.

/«الشورى» يوافق على النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.

/افتتاح منتدى دور المرأة العربية في الحياة الاقتصادية.

/«الأشغال»: إنجاز 75 % من مشروع تطوير شارع الشيخ عبدالله.

/أكاديمي بحريني يفوز بجائزة فينوس الطبية للعام ٢٠١٨.

/السعودية تنشئ دوائر متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد.

/سفير أمريكا باليمن: لا تهاون مع مساعي إيران لفرض هيمنتها في اليمن.

/البرلمان الصيني يكرس بقاء شي جين بينغ في الرئاسة مدى الحياة.

/مصدر أمني عراقي: 11 ألف مفقود في الموصل.

/آثار لغاز الأعصاب بحانة ومطعم بريطانيين ارتادهما الجاسوس الروسي المزدوج.

/«إيكونوميست»: التقارب السعـودي العراقي يـــــؤرق إيـــران وتسعـــى إلى عـــرقلتـــه.

/11 قتيلا بتحطم طائرة تركية قادمة من الامارات.





و.ش



بنا 0453 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/03/12 - 57 : 07 AM