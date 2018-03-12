الطقس في مملكة البحرين : ضباب خفيف في البداية وغائم جزئيا مع فرصة بسيطة لتساقط امطار

المنامة في 12 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية وغائم جزئيا مع فرصة بسيطة لتساقط امطار متفرقة احيانا في وقت لاحق.



الرياح: شمالية شرقية بوجه عام من 7 الى 12 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة احيانا في وقت لاحق.



ارتفاع الموج: من قدم الى قدمين قرب السواحل ومن 3 الى 5 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى: 20 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 95 بالمئة، والصغرى 40 بالمئة.







م خ



بنا 0334 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/03/12 - 42 : 06 AM