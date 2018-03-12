مقتل شخصين على الاقل جراء سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك نيويورك في 12 مارس/ بنا / قتل شخصان على الاقل الليلة الماضية جراء سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بمدينة نيويورك الامريكية.

وقال مسؤولون إن طائرة كانت تقل عددا من الأشخاص سقطت في نهر "إيست ريفر" بمدينة نيويورك بين منطقتي مانهاتن وكوينز، بالقرب من جزيرة روزفلت مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين.

وذكرت إداراتي الإطفاء والشرطة في المدينة انه تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث بالقرب من شارع 90 في منطقة مانهاتن.

يشار الى انه لم يُعرف على الفور سبب الحادث، لكنّ وسائل الاعلام تحدثت عن نداء استغاثة اطلقه الطيار قبل سقوط الطائرة، مشيرة إلى مشكلة في المحرك.







م خ



بنا 0232 جمت 12/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/12 - 35 : 05 AM