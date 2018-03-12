الأونروا: معظم اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة دون خط الفقر غزة في 11 مارس /بنا/ حذر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي من أن معظم اللاجئين الفلسطينيين في القطاع تحت خطر الفقر وتسيطر عليهم حالة من الإحباط الشديد.



وأكد أن مليون لاجئ فلسطيني من أصل مليون و300 ألف في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية من "الاونروا"، وان 77 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة هم تحت خط الفقر.



وقال انه من العار على المجتمع الدولي أن يكون هناك عجز في ميزانية الاونروا وهذا العام حصلت سابقة لأول مرة في تاريخ الأونروا وهي أن يتم بدء العام الدراسي بأقل من ثلث موازنة الاونروا.



وقال "إذا لم تستطع الاونروا جلب المزيد من الدعم حتى مايو المقبل فان العجز المالي سيزيد وستكون المساعدات التي نقدمها للاجئين الفلسطينيين في مرحلة الخطر وحتى اللحظة لم نغلق أي من مراكزنا ولكن إذا لم يتم سد العجز المالي في الموازنة قد تضطر الاونروا على إغلاق بعض مقراتها".



وأشار إلى أن الاونروا جمعت العام الماضي 135 مليون دولار لصالح المشاريع الطارئة وتقديم الكابونات الغذائية من بينها 90 مليون دولار كانت من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، موضحا أن هذا العام واشنطن لم تدفع شيء لهذه المساعدات.



وقال : "تفويضنا كوكالة غوث لن ينته إلا بوجود حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الا ان هناك شعورا بالقلق لعدم إمكانية الاستمرار في تقديم الخدمات لعدم وجود تمويل وليس لعدم وجود تفويض".





س.ي



بنا 2002 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/03/11 - 22 : 11 PM