جلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة البحرين في عَمَّان‎ عمّان في 11 مارس/ بنا / تسلم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية اليوم في قصر بسمان الزاهر أوراق اعتماد سعادة السيد أحمد بن يوسف الرويعي كسفير فوق العادة مفوض لمملكة البحرين في عَمَّان.







ونقل سعادة السيد أحمد بن يوسف الرويعي، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جلالة الملك وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولشعب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء.



وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما تشهده من تطور ونماء على الاصعدة كافة، مستعرضا سبل تعزيز علاقات التعاون بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لسعادة السفير أحمد بن يوسف الرويعي كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.







م.ا.ب/س.ي



بنا 1749 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/03/11 - 53 : 08 PM