مطارات سلطنة عمان تدشن هويتها التجارية الجديدة مسقط في 11 مارس /بنا/ دشّنت مطارات سلطنة عمان مساء اليوم هويتها التجارية الجديدة التي حملت رمز ( المحور ) وتتكون من خمسة ألوان رئيسية ( الاخضر والازرق والاحمر والذهبي والفضي) .







وذكرت وكالة الانباء العمانية ان الهوية الجديدة تهدف الى جعل مطارات عمان بوابات للجمال والفرص وتعزيز معاني أهمية الموقع الاستراتيجي للسلطنة كمحور لوجستي حيوي ينسجم مع الخطط

الاستراتيجية الوطنية لرؤية عمان 2040 .



كما تم تدشين الهوية الصوتية لمطارات عمان والتي أتت مستوحاة بشكل عصري من أغنية شعبية عمانية قديمة تغنّت بافتتاح أول مطارات عمان التاريخية وهو مطار بيت الفلج.



ودُشن أيضا في نفس الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة روبوتان على هيئة شخصيتين من موظفي مطارات عمان سيقومان بدور إرشادي للمسافرين عبر المبنى الجديد لمطار مسقط الدولي

فور تشغيله كأول مطار في العالم يقدم هذه الخدمة على الإطلاق.







س.ي



بنا 1747 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/03/11 - 00 : 09 PM