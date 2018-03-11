وزير الخزانة الأميركي: ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي إذا استأنفت بلاده تجاربها الصاروخية أو النووية واشنطن في 11 مارس/ بنا / أكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن الرئيس دونالد ترامب لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إذا استأنفت بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية أو النووية.







ونقلت اذاعة "سوا" اليوم عن منوشن قوله إن الرئيس ترامب وضع هذا الشرط الذي سيبقى قائما حتى موعد الاجتماع.



ويأتي هذا التصريح تأكيدا لما صرحت به المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "أنه لن يكون هناك لقاء دون إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية".



ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالزعيم الكوري الشمالي في مايو المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية وتهديداتها النووية.







م.ح.



بنا 1736 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/11 - 44 : 08 PM