سمو رئيس الوزراء يهنئ السيد سمير عبدالله ناس بمناسبة فوزه بأعلى الاصوات في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 11 مارس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة الى سعادة السيد سمير عبدالله ناس بمناسبة فوزه بأعلى الاصوات في انتخابات الدورة (29) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، هذا نصها:





سعادة السيد سمير عبدالله ناس المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يطيب لنا أن نعبر لكم عن أخلص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة فوزكم بأعلى الاصوات في انتخابات الدورة (29) لغرفة تجارة وصناعة البحرين، الذي يعكس الثقة الغالية، التي انتم أهل لها في تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.

واننا اذ ننتهز هذه المناسبة الطيبة، لنؤكد على الدور الحيوي الفاعل الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية والبناء، كما يسرنا ان نعرب لكم عن وافر تحياتنا وصادق تمنياتنا بالتوفيق والنجاح، لتواصل غرفة تجارة وصناعة البحرين دورها الوطني الهام في تطوير هذا القطاع، بما يسهم في المزيد من دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في وطننا الغالي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1706 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/11 - 14 : 08 PM