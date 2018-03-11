افتتح فعاليات أسبوع المرور بتكريم السواق المثاليين ...معالي وكيل وزارة الداخلية يشيد بدور "المرور" ويؤكد أهمية الدعم المجتمعي في تفعيل السلامة المرورية المنامة في 11 مارس/ بنا / تحت رعاية معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، بدأت اليوم فعاليات أسبوع المرور 2018 والتي استهلها معالي وكيل الوزارة بتكريم السواق المثاليين.







وخلال الحفل والذي أقيم بنادي ضباط الأمن العام، بحضور عدد من كبار الضباط ، أكد معالي وكيل وزارة الداخلية على الدور المهم لرجال المرور في تنفيذ الخطط التي تستهدف تفعيل السلامة المرورية والحملات المرورية التوعوية بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية ، مشيراً إلى أن إقامة تكريم سنوي للسواق يمثل عرفا اعتادت عليه الإدارة العامة للمرور تقديرا لالتزامهم بالقانون وآداب المرور ، مشيداً في هذا السياق بالدور الفعال للخبير العربي في الشئون المرورية عبدالعزيز بوحجي ومساهماته في مجال التوعية المرورية.



وأعرب معالي وكيل وزارة الداخلية عن اعتزازه بالنتائج الواردة في الإحصائيات المرورية الصادرة هذا العام والتي تدل على وعي السواق ، والتعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ الأنظمة التي تهدف إلى حماية للسائق وجميع مستخدمي الطريق ، مشيداً بالجهود التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة للمرور وقدرتهم على مواجهة التحديات في سبيل المحافظة على أمن الطرق وسلامة مستخدميها.



من جهته، أكد سعادة العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة تسعى دائما لتحقيق أفضل النتائج من خلال الخطط السنوية التي تعدها وتهدف إلى سلامة مستخدمي الطريق وتقليل المخالفات والحوادث المرورية ، بجانب تكثيف الحملات التوعوية والمرورية وتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بالقوانين ، وتعريفهم بأهم جوانب السلامة.



وفي سياق متصل، أوضح المقدم أسامة بحر مدير إدارة الثقافة المرورية أن جهود الإدارة العامة للمرور نجحت في خفض نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية ، حيث بلغت العام الماضي 3.6 لكل 100 ألف نسمة ، وهو المعدل الأقل على مستوى دول مجلس التعاون والوطن العربي ، مؤكداً أن ما حققته الخطط المرورية من تقليل نسب المخالفات والحوادث المرورية ، جعلها في صدارة المؤسسات الحكومية والتي حظيت بجائزة الملتقى الحكومي 2017 كأفضل ممارسات حكومية.







م.ا.ب/م.ح.



بنا 1705 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/11 - 16 : 08 PM