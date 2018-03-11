مدير عام المرور يكرم مواطنا ساهم في تسيير الحركة المرورية بعد وقوع حادث المنامة في 11 مارس/ بنا / كرم سعادة العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، أحد المواطنين إثر مساهمته في تسيير الحركة المرورية في أعقاب تدهور شاحنة وتسببت حمولتها بتعطيل الحركة.







وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمرور بما قام به المواطن والذي يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية الذي تتبناه وزارة الداخلية بما يسهم في تحقيق السلامة المرورية، منوهاً إلى حرص المواطن على ضمان انسياب الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق وهو ما قام به حتى وصول الجهات المختصة.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1620 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/03/11 - 22 : 07 PM