وزير الدفاع الأميركي يحذر النظام السوري من مغبة استخدام السلاح الكيميائي واشنطن في 11 مارس/ بنا / حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس النظام السوري من مغبة استخدام السلاح الكيميائي في النزاع الدائر حاليا في سوريا.



ونقلت اذاعة "سوا" عن ماتيس قوله اليوم في تصريحات صحفية "إن استخدامهم (قوات النظام) الغاز في الأسلحة لن يكون حكيما، وأعتقد أن الرئيس ترامب أكد هذا بوضوح جدا" منذ توليه الرئاسة.





واتهم النظام السوري بتنفيذ هجمات بغاز الكلور في الأسابيع الأخيرة ما أثار غضبا على الساحة الدولية، أعقبه تهديد من واشنطن وباريس بشن ضربات حال توفر "أدلة دامغة" على استخدام السلاح الكيميائي.



وكانت الولايات المتحدة قد شنت في أبريل الماضي ضربات صاروخية على قاعدة جوية سورية في مدينة حمص، ردا على هجوم كيميائي استهدف بلدة خاضعة للمعارضة في محافظة إدلب.







م.ح.



بنا 1606 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/03/11 - 44 : 07 PM