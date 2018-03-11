تفجيّر ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الايرانية قبالة سواحل ميدي

حجة / الجمهورية اليمنية في 11 مارس / بنا / تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية لقوات الشرعية اليمنية من تفجير عدة ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية " سبأ " عن مصدر عسكري يمني قوله : "إن الفرق الهندسية عثرت على مجموعة من الألغام البحرية زرعتها المليشيا الانقلابية شمالي غرب سواحل ميدي، وقامت بتفجيرها صباح اليوم الأحد".

وذكرت وكالة الانباء اليمنية " سبأ " أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت- خلال الفترة الماضية- من انتزاع مئات الألغام التي زرعتها المليشيات في المياه الدولية وسواحل ميدي، كما أفشلت عدة محاولات زراعة ألغام بحرية وكان آخرها تنفيذ عمليه نوعية أسفرت عن مقتل خمسة خبراء من المليشيات في تصنيع وزراعة الألغام البحرية وأسر السادس نهاية الأسبوع الماضي.





ع ذ



بنا 1600 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/03/11 - 24 : 07 PM