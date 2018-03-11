وزارة البيئة السعودية : لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور.. والتخلص من 1367 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرياض في 11 مارس / بنا / أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.



ونقلت صحيفة الرياض عن الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 10310 عينات، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 158 حالة، في حين جرى التخلص من 1367 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة إلى تلقيها 3 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 11 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.











ع ذ



بنا 1553 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/03/11 - 20 : 07 PM