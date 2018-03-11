وزيرة الصحة تفتتح مركز سلوان للطب النفسي.. وتشيد بدور الطب الخاص والحيوي في تقديم مختلف الخدمات الصحية للمرضى المنامة في 11 مارس/ بنا / افتتحت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح صباح اليوم الاحد مركز سلوان للطب النفسي الكائن بمنطقة المنامة في برج أوركيد، والذي سيقدم الخدمات العلاجية والاستشارات النفسية لمختلف الحالات بأحدث العلاجات العلمية للاضطرابات النفسية إلى جانب الاستشارات المختلفة للمشكلات النفسية مثل الأسرية والوظيفية والزواجية والدراسية، وذلك بحضور عددا من المسئولين بالقطاع الصحي بمملكة البحرين.







وأكدت وزيرة الصحة خلال الإفتتاح على ضرورة تفعيل دور الطب الخاص بشكل أكبر ودعمه ليصبح شريكاً أساسياً في المسيرة التنموية لتطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، ورفده للخدمات الصحية المقدمة من الجانب الحكومي، بالإضافة إلى ممارسة دوره في دعم هذه الخدمات لتعزيز مكانة البحرين محليا وإقليما، داعية إلى تعزيز التنسيق بين القطاع الحكومي والخاص بما يصب في توفير أفضل خدمات صحية ذات مستوى متقدم من خلال الكوادر الصحية المؤهلة، والاستفادة من خبراتها الواسعة في مختلف المجالات الصحية.



واكد وزيرة الصحة على ضرورة التكامل في تقديم الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص لتحقيق خدمات صحية ذات جودة عالية، مشيدة بمستوى وخدمات العيادة بمجال الطب النفسي والرؤية التي تتطلع لها، والتي تطمح لتقديم مختلف الخدمات بتبني رؤية خاصة في الرعاية النفسية ليكون المريض جزءا مهما وفاعلا فيها، وترتكز على تقديم العلاج المتعدد التخصصات إضافة إلى العلاج النفسي الداعم لذوي المريض لتصبح في النهاية جسرًا لعبور المريض إلى الحياة.



ومن جانبه قال الدكتور عبداللطيف الحمادة استشاري الطب النفسي زميل المجلس العراقي لاختصاص الطب النفسي وزميل المجلس العربي لاختصاص الطب النفسي والمدير الطبي للمركز، بأنه مع افتتاح مركز سلوان للطب النفسي ستكون هناك إضافة جديدةً لخدمات الطب النفسي، من خلال طرح أحدث الأساليب الممكنة لمعالجة مشكلات الطفولة والمراهقة واليافعين وكبار السن، وتقديم الجلسات النفسية والاستشارات العلاجية لمختلف الفئات العمرية، حيث ان المركز سوف يسعى إلى علاج المرضى بأعلى مستوى من المهنية، وتسخير واستثمار خبرات أفضل الكوادر الطبية المؤهلة لتحقيق أفضل النتائج العلاجية، من خلال تطبيق الخطط العلاجية والمقاييس النفسية المعتمدة عالميا، والتي تتناسب مع المجتمع البحريني.



وبين المدير الطبي لمركز "سلوان" إن المركز يسعى إلى تحقيق أعلى درجات التعاون مع المؤسسات النفسية الحكومية والخاصة بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع، مشيرا إلى رؤية واستراتيجية عمل المركز والتي تستند على استثمار كل الخبرات والجهود والإمكانات المتخصصة من أجل تحسين مستوى الخدمات النفسية في مملكة البحرين.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1550 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/03/11 - 15 : 07 PM