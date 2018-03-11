الرئيس اليمني يثمن جهود قوات التحالف العربي الداعمة لبلاده الرياض في 11 مارس/بنا/ ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جهود قوات التحالف العربي الداعم لليمن بقيادة ‏المملكة العربية السعودية لدحر التمرد ومحاربة قوى الشر والارهاب في بلاده بتعاون ‏مجتمعي رافض لتلك البؤر الدخيلة.‏







وقال خلال لقائه محافظ شبوه اللواء علي الحارثي اليوم في الرياض، إن مليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران، أعاقت التنمية واستتباب الأمن والاستقرار المنشود مستعرضا الخيارات الكفيلة بالنهوض ‏وتعزيز واستقرار حياة السكان في ظل الأمن والاستقرار المنشود.‏



وأكد الرئيس اليمني، خلال لقاء مع محافظ المهرة راجح باكريت إن ‏مليشيا الحوثي تمارس أعمال التهريب ‏لزعزعة أمن واستقرار البلاد ودول الجوار مشددا على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع ‏دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله ‏التي تحاول هذه الميليشيا سلوكها عبر ‏وسائلها وأدواتها الرخيصة.



س.ي



بنا 1537 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2018/03/11 - 31 : 08 PM