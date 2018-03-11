الرئيس اليمني يثمن جهود قوات التحالف العربي الداعمة لبلاده

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2018/03/11 - 40 : 06 PM
الرياض في 11 مارس/بنا/ ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي جهود قوات التحالف العربي الداعم لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لدحر التمرد ومحاربة قوى الشر والارهاب في بلاده بتعاون مجتمعي رافض لتلك البؤر الدخيلة.
وقال خلال لقائه محافظ شبوه اللواء علي الحارثي اليوم في الرياض، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أعاقت التنمية واستتباب الأمن والاستقرار المنشود مستعرضا الخيارات الكفيلة بالنهوض وتعزيز واستقرار حياة السكان في ظل الأمن والاستقرار المنشود.
وأكد الرئيس اليمني، خلال لقاء مع محافظ المهرة راجح باكريت إن مليشيا الحوثي تمارس أعمال التهريب لزعزعة أمن واستقرار البلاد ودول الجوار مشددا على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله التي تحاول هذه الميليشيا سلوكها عبر وسائلها وأدواتها الرخيصة.
س.ي
بنا 1537 جمت 11/03/2018
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اخر تحديث : 2018/03/11 - 31 : 08 PM