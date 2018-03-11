سقوط 19 شهيدا فلسطينيا في قطاع غزة منذ قرار الرئيس الامريكي حول القدس غزة في 11 مارس /بنا/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن 19 شهيدا بينهم ثلاثة أطفال سقطوا في قطاع غزة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.





وذكر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان صحفي ان عدد الجرحى بلغ منذ قرار ترامب الصادر في السادس من ديسمبر الماضي نتيجة المواجهات الرافضة لذلك 1083 فلسطينيا بينهم 238 طفلا و18 امرأة .. كما استهدف جيش الاحتلال في تلك الفترة 15 سيارة إسعاف بشكل مباشر مما سبب إعاقة عمل طواقمها واصابتهم بالاختناق الشديد.





س.ي



بنا 1454 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/03/11 - 59 : 05 PM