وزيرة الصحة تشيد بدور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون للارتقاء بصحة المواطن الخليجي المنامة في 11 مارس/ بنا / أشادت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بدور مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والجهود المبذولة من الدول الاعضاء والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على أهمية العمل الخليجي المشترك للارتقاء بصحة المواطن الخليجي.



جاء ذلك لدى استقبال سعادتها المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون سعادة الأستاذ سليمان بن صالح الدخيل، اليوم بحضور الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري عضو المكتب التنفيذي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وذلك لمناقشة العمل الخليجي المشترك الذي يهدف إلى الارتقاء بالجانب الصحي الخليجي.



ورحّبت الوزيرة بسعادته، مثنية على الجهود التي يبذلها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون للارتقاء بالخدمات الصحية في دول مجلس التعاون، متطرقة إلى الجهود والموضوعات الصحية المطروحة بالمجلس.



وخلال اللقاء تم مناقشة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين والمتمثلة بمناقصات الشراء الموحد والشروط والأسس واللوائح المنظمة لها، وموضوع التسجيل الدوائي المركزي، والتسجيل المركزي للأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة، وكذلك برنامج فحص العمالة الوافدة، إضافة إلى ذلك تم التطرق إلى ميزانية مجلس الصحة لعام 2016م وموازنة عام 2018م، وأخيرا موضوع صندوق الائتمان المودع والبحوث.



ومن جانبه أكد المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون على الدور الكبير الذي تقوم به مملكة البحرين وانجازاتها التي يستشهد بها الجميع وعلى برامجها والخدمات المتميزة ومتابعتها الحثيثة والتي من شأنها تحافظ على الصحة ووقاية دول المجلس من مختلف الامراض، وقدم خالص الشكر والتقدير لوزيرة الصحة على حسن الاستقبال وعلى المواضيع التي تم طرحها ومناقشتها، وأشادا بالجهد الكبير الذي تبذله وزارة الصحة من أجل تقديم خدمات صحية متميزة للجميع.



وفي ختام اللقاء، قدمت وزيرة الصحة جزيل الشكر والتقدير إلى المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون على اهتمامه وقيام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بدوره على أكمل وجه بما يصب في توفير أفضل الخدمات الصحية لدول مجلس التعاون، مبينة استعداد مملكة البحرين لدعم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والتنسيق والتعاون بما يُسهم في تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة في دول الخليج.





م.ا.ب/م.ح.



بنا 1420 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/03/11 - 26 : 05 PM