تحت الرعاية الملكية .. انطلاق تصفيات مسابقة أجران القرآنية غدا المنامة 11 مارس / بنا / تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتنظيم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تنطلق غدا الاثنين وبتنظيم من إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة تصفيات مسابقة أجران لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة التي تنضوي تحت مظلة جائزة البحرين الكبرى الثالثة والعشرون للقرآن الكريم.







وستُقام التصفيات بمركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، بمشاركة 75 متسابقا ومتسابقة، وحضور مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة الشيخ عبدالله عبدالعزيز العمري، والوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشيخة عائشة آل خليفة، إلى جانب عدد من المسؤولين.



وتعزيزاً لمفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين المؤسسات فإن جائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم تحظى بعدد من الشراكات مع كل من وزارة التربية والتعليم ومركز إصلاح وتأهيل النزلاء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



يُذكر أن المسابقة تقام للعام الثالث والعشرين على التوالي منذ انطلاقتها في عهد المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في العام 1996، وتحظى برعاية عاهل البلاد المفدى، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد في عام 1999 وحتى يومنا هذا وقد حملت المسابقة منذ انطلاقتها عدداً من الأهداف الرئيسة تأتي في مقدمتها الرغبة في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به حفظاً وعلماً وعملاً، علاوةً على حث الناشئة على حفظ كتاب الله عز وجل ومدارسته والعناية به، وتربية النشء على حقائق الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وعلى مبادئ الإسلام وشرائعه السمحة.



وتهدف المسابقة بشكل مباشر إلى تبني نوعية متميزة من حفظة كتاب الله وإعدادهم ليكونوا دعاة خير وعامل إصلاح في مجتمعهم وأمتهم.







ع إ ح/س.ي



بنا 1346 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/03/11 - 00 : 05 PM