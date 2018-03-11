محافظ العاصمة يزور " مدرسة القضيبية للبنين" ويطلع على الآلية الجديدة لتطبيق "معاً" في المدارس المنامة في 11 مارس / بنا / قام معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان "معاً" بزيارة مدرسة القضيبية الابتدائية الإعدادية للبنين بحضور السيد علي أميني مدير إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مدير برنامج "معاً"، حيث اطلع على الآلية الجديدة لتطبيق البرنامج، والمتمثلة بتوزيع شرطي على كل مدرستين، وسبل تنفيذ شرطي "معاً" للمناهج التوعوية والدروس، ومدى تفاعل الطلبة مع الشرطي والمادة التعليمية.







وأكد المحافظ رئيس اللجنة أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات التي تسهم بمتابعة تنفيذ البرنامج عن قرب لمعرفة النقاط التي يمكن تحسينها بما يسهم في تطوير آليات العمل للخروج بنتائج تعكس الأهداف الحقيقية للبرنامج وتحقق الغايات التي وجد من أجلها، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم نظير دعمها ومساندتها لبرنامج "معاً" من خلال توفير كافة السبل والمتطلبات لتنفيذه، بما يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الطلبة والتأكد من توافر البيئة الآمنة لهم خلال الفترة الدراسية.



وكان في استقبال المحافظ الطاقم الإداري وعدد من الكادر التربوي والتعليمي في المدرسة، الذين قاموا باستعراض كافة الإنجازات التي تحققت من تطبيق البرنامج في مدرستهم، ومدى قدرته على بناء شخصية الطلبة وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لمواجهة كافة المواقف التي من شأنها أن تؤثر على مستقبل الطالب.





ع إ ح/س.ي



بنا 1342 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/03/11 - 58 : 04 PM