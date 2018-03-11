مقاتلات التحالف العربي تدمر مخازن صواريخ للحوثيين في جبهة الساحل الغربي عدن في 11 مارس / بنا / شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية سلسلة غارات جوية مركزة خلال اليومين الماضيين استهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة وصواريخ وتجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهات الساحل الغربي.







وذكرت وكالة انباء الامارات أن الغارات الجوية التي تمت بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر وخنادق تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق حيس وموزع والعمري والجراحي والتحيتا وجنوب معسكر خالد بن الوليد في ضربات نوعية وقاصمة من مقاتلات التحالف العربي أربكت صفوف الميليشيات وسط فرار جماعي لعناصرهم.



ودمرت المقاتلات حاوية صواريخ إضافة إلى مركبات عسكرية وناقلة جنود في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.



كما أسفرت الغارات عن مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بينهم عدد من القيادات الحوثية وتدمير عشرات الآليات العسكرية تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



واستهدفت مقاتلات التحالف العربي خنادق وحاويات تحتوي على أسلحة تابعة للحوثيين بين مديريتي الخوخة والتحيتا إضافة إلى تجمعات الحوثيين في موزع والعمري وجنوب معسكر خالد.



وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.







م.ح.



بنا 1338 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 123 اخر تحديث : 2018/03/11 - 06 : 05 PM