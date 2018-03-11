هيئة جودة التعليم والتدريب تشارك في مؤتمر هيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات المنامة في 11 مارس / بنا / شاركت هيئة جودة التعليم والتدريب في مؤتمر هيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات الذي نُظِّمَ تحت عنوان: "إطار المؤهلات: ربط رحلة التعلم" في 22 و23 فبراير 2018، في مدينة جلاسجو بإسكتلندا، إلى جانب هونج كونج، وهما الدولتان اللتان تمت دعوتهما من قبل الهيئة الأسكتلندية لعرض تجربتهما، لتجسد مسيرة وإسهامات هيئة جودة التعليم والتدريب في مجالات التعاون المشترك، والمحاذاة مع إطار المؤهلات الأسكتلندي.







وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي: إنَّ الحضور الدولي للهيئة على المستوى الإقليمي والدولي، وتمثيلها لمملكة البحرين في هذه المحافل يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير القطاع التعليمي والتدريبي في المملكة، معربة عن اعتزازها بكون هيئة جودة التعليم والتدريب إحدى مبادرات تطوير التعليم والتدريب، ومن التجارب الرائدة في مجال الجودة وأطر المؤهلات في المنطقة وفي محيطها العربي.



وقد شارك الدكتور طارق السندي المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، ممثلاً عن الهيئة بورقة عمل نقل من خلالها تجربة مملكة البحرين في تدشين وتشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، والإشارة إلى المشروعات المساندة للإطار بما في ذلك مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار الوطني للمؤهلات، ومشروع محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، واللذين كانا نتاج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في نوفمبر 2015، بين الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي والرئيس التنفيذي لهيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة السيدة إيلين بونتون.



ويهدف المؤتمر إلى عرض أهم المستجدات في التجارب المتعلقة بأطر المؤهلات وتطبيقاتها على أرض الواقع، ومدى الاستفادة منها من قبل المتعلمين، والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وأرباب الأعمال، كما عرض المؤتمر قصص نجاح لتطبيق عمليات الاعتراف بالتعلم والخبرة المسبقين، والانتقال بين مسارات التعلم.



وعلى هامش المؤتمر، اجتمع الدكتور طارق السندي والأستاذة عصمت جعفر مدير إدارة التعاون والتنسيق الأكاديمي مع الرئيس التنفيذي لهيئة الإطار الأسكتلندي للساعات المعتمدة السيدة إيلين بونتون وفريق العمل لمتابعة مشروع محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع إطار المؤهلات الأسكتلندي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة، والذي من شأنه أن يحقق أهداف الإطار من حيث الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المسندة عليهما وفق المعايير والمقاييس الدولية، والتمهيد للاعتراف بكافة أنواع التعلم، ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة.



ع إ ح/ع ع



بنا 1209 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/03/11 - 15 : 03 PM