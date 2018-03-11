شركة مطار البحرين والبوليتكنك توقعان اتفاقية لإطلاق مبادرة بحثية المنامة في 11 مارس / بنا / وقعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، اتفاقية مع كلية بوليتكنك البحرين بهدف إطلاق مبادرة بحثية مشتركة لإشراك الطلبة في البحوث المتعلقة بقطاع الطيران، بهدف إنشاء منصة للبحث والابتكار تتمحور حول العمليات والتخصصات المتنوعة في مطار البحرين الدولي، من خلال تبادل الأفكار والمفاهيم الإبداعية سعياً إلى خدمة القطاع بأكمله.



وقع الاتفاقية، كل من رئيس الخدمات المساندة بالشركة غوردن ستيوارت، والرئيس التنفيذي لكلية بوليتكنك البحرين الدكتور جيف زابودسكي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين من المؤسستين.



وبهذه المناسبة، أكد السيد غوردن بأن هذا البرنامج البحثي سيوفر بيئة حاضنة مثالية لتشجيع البحث والتطوير فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها عمليات المطار، من خلال حشد القدرات البحثية والمعارف التي يتمتع بها الطلبة الجامعيون وتزويدهم بالدعم والتدريب اللازمين. مؤكداً أن شركة مطار البحرين ستعمل عن كثب مع كلية بوليتكنك البحرين على بحوث الطلاب من أجل تلبية الأهداف الأكاديمية، فضلًا عن طرح أفكار ومفاهيم جديدة لتعزيز الابتكار والإبداع. مضيفًا أنه في ظل هذا الإطار الإشرافي المشترك سيتمكن الطلبة من إطلاق العنان لقدراتهم ليصبحوا جزءاً من هذه المنصة المميزة الرامية إلى تعزيز قطاع الطيران في المملكة.



وتأتي هذه المبادرة خلال مرحلة انتقالية بالغة الأهمية يمر بها مطار البحرين الدولي، والتي تتمثل في برنامج تحديثه، والذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار أمريكي، سيساهم في تحويله إلى أحد أهم المطارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تعزيز دوره في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكلية بوليتكنك البحرين الدكتور جيف زابودسكي: "إنه من دواعي سرورنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة مطار البحرين. إذ تعد مثل هذه الشراكات مع أقطاب الصناعات المختلفة لضمان اكتساب طلابنا للمهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر لشركة مطار البحرين على توقيع هذه الشراكة، متطلعين إلى تعاون مثمر وخلّاق في مجال الطيران".



ويمثل هذا التعاون الخطوة الأولى في سلسلة من الاتفاقيات تعتزم شركة مطار البحرين توقيعها مع مؤسسات أكاديمية من أجل خلق بيئة خصبة ومستودع لمعلومات البحوث المتعلقة بقطاع الطيران، والذي يمكن أن يعمل كقاعدة بيانات مشتركة لتحسين الصناعة ونموها.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1124 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/11 - 29 : 02 PM