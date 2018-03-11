ميناء الملك عبدالله في جدة يبحث سبل التعاون مع الشركات البريطانية جدة في 11 مارس / بنا / ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، سايمون كوليس يرافقه القنصل العام البريطاني بجدة باري بيتش, وفريق الملحقية التجارية بالسفارة، زار ميناء الملك عبدالله في جدة، بحضور الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله وممثلين عن الوادي الصناعي وهيئة المدن الاقتصادية .



وجرى خلال الجولة تعريف الوفد بآخر المستجدات والإنجازات التي تحققت في الميناء، وبحث آفاق وفرص التعاون بين ميناء الملك عبدالله والشركات البريطانية، ومناقشة فرص الشراكة والتعاون بين الشركات السعودية والبريطانية في مجالات التعليم والصناعات الدوائية والروبوتات، إلى جانب المجالات الأخرى من بينها مناطق إعادة التصدير والخدمات اللوجستية التي يتوقع أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في المستقبل القريب.



واستمع الوفد إلى شرح من مسؤولي الوادي الصناعي عن آخر التطورات والخطط، وبشكل خاص في قطاع الصناعات الدوائية والخدمات اللوجستية، واستعرض مسؤولو هيئة المدن الاقتصادية توجهات الهيئة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب.



وعبّر السفير البريطاني عن إعجابه بالإنجازات التي يحققها ميناء الملك عبدالله ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية كنموذج يحتذى للنمو السريع والتطور القائم على أسس راسخة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تمثل شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.



ع إ ح/خ.س



بنا 1045 جمت 11/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/11 - 49 : 01 PM